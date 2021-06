Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Ungebetene Gäste im Freibad Sayn

Bendorf (ots)

Am Freitag, gegen 21:40 Uhr haben mehrere Jugendliche unberechtigt versucht sich Zugang zum Schwimmbad in Bendorf Sayn zu verschaffen. Hierbei wurden sie vom Kioskbetreiber erwischt. Daraufhin bewarfen sie diesen mit mehreren Steinen, welche ihn aber nicht trafen. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die Jugendlichen mit dem Fahrrad auf einen angrenzenden Waldweg, welcher mit einem PKW nicht befahren werden konnte. Bei Hinweisen zu den Jugendlichen, bitte Mitteilung an die PI Bendorf.

