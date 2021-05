Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfall auf der Nordwestumfahrung

Die Stoppstelle missachtete ein Autofahrer. Deshalb stieß er mit einem anderen Auto zusammen.

Ulm (ots)

Ca. 3.000 Euro Schaden entstanden am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall. Ein 58 Jahre alter Autofahrer befuhr die B312 aus Richtung Biberach kommend. An der Einmündung in die Nordwestumfahrung beachtete er nicht die Stoppstelle. Deshalb stieß er mit dem Pkw eines 21-Jährigen zusammen, der aus Richtung Riedlingen kommend die Nordwestumfahrung in Richtung Birkenharder Straße befuhr.

