Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Karolinenstraße

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag befuhr um 05:30 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug die Karolinenstraße in Richtung Walsterwiese. Auf Höhe der Hausnummer 76 beschädigte das Fahrzeug aufgrund zu geringen seitlichen Abstands den rechten Außenspiegel eines in entgegengesetzter Fahrtrichtung geparkten Opel Insignia. Durch den Anstoß verlor der unbekannte PKW, vermutlich ein Opel Astra, eine Spiegelabdeckung, welche am Unfallort verblieb. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

