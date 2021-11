Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Münchfeld, Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte" scheitert an 90-jähriger Mainzerin

Mainz-Münchfeld (ots)

Am Freitag, den 29.10.2021 kam es in Mainz erneut zu einem Betrugsversuch mit der bekannten Masche "falsche Polizeibeamte". In diesem Fall meldete sich telefonisch eine vermeintliche Polizeibeamtin bei einer 90-jährigen Frau im Mainzer-Münchfeld. Die Betrügerin gab der Frau gegenüber an, dass man Einbrecher festgenommen und einen Zettel mit Namen und Anschrift der 90-Jährigen aufgefunden habe. Die Mainzerin wurde jedoch misstrauisch und gab an, sich bei der Polizei über Notruf und die Echtheit des Falles informieren zu wollen. Daraufhin ermutigte die Täterin die 90-Jährige den Anruf zu vorzunehmen, forderte ihr Opfer jedoch auf das Gespräch nicht zu beenden, lediglich einen Piepton abzuwarten und danach die 110 zu wählen. Dieser Aufforderung kam die 90-Jährige jedoch nicht nach, beendete zuerst das Gespräch und wählte erst dann eigenständige die Nummer des Polizeinotrufes. Die Mainzerin hat richtig gehandelt und somit möglicherweise einen Betrug und Schaden von sich abgewandt.

