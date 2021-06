Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Eichholz-Brandenbaumer Landstr./ Geldbörse gefunden und abgegeben

Lübeck (ots)

Bei der Polizeistation Eichholz wurde am gestrigen Mittwoch (16.06.) eine schwarze Ledergeldbörse und ein Handy als Fundsachen abgegeben. Papiere waren nicht in der Börse. Gefunden wurden die beiden Gegenstände in der Brandenbaumer Landstraße. Der Eigentümer möge sich bitte bei der Polizeistation Eichholz unter der Rufnummer 0451-92993930 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell