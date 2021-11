Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter nach Körperverletzung gesucht

Mainz-Neustadt (ots)

Am Samstagabend wurde eine 38-jährige Mainzerin von einem bislang unbekannten Täter angegriffen und verletzt. Zur Tatzeit hielt sich die Mainzerin in der Nackstraße in Mainz nahe eines Restaurants auf. Die Frau beobachtete zunächst im Rückspiegel ihres Fahrzeuges, wie ein Mann gegen mehrere Fahrräder uriniert. Die 38-Jährige spricht den Mann auf sein unangebrachtes Verhalten an. Daraufhin wandte er sich ihr mit den Worten' 'ob sie denn heute schon Döner gegessen habe' zu. Er nähert sich ihr und drückt ihr einen halb gegessenen Döner ins Gesicht. Danach nimmt der unbekannte Täter die Mainzerin in den Schwitzkasten und schlägt ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Diese erleidet hierdurch Verletzungen im Gesichtsbereich. Zwei Begleitpersonen des unbekannten Täters können diesen schließlich von der 38-jährigen Mainzerin wegziehen und flüchteten anschließend mit ihm zu Fuß vom Tatort.

Die Mainzerin beschreibt den Beschuldigten wie folgt:

ca. 1,8m groß, ca. 30 Jahre alt, kurze braune Haare, bekleidet mit einem Schal, einer dunklen Jacke und Jeans, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, spricht akzentfreies deutsch

Der unbekannte Täter sei von insgesamt vier weiteren Personen begleitet worden. Diese seien allesamt männlich gewesen. Eine der Personen habe eine lange grüne Jacke getragen. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung sowie Zeugenbefragung von Restaurantgästen verlief erfolglos.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

