Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Diebstahl von Handtasche - Zeugen gesucht!

Gengenbach (ots)

Eine 68-jährige Frau wurde in Gengenbach auf dem Bergle, bei der dortigen Jakobuskapelle am Samstagmittag zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr Opfer eines Diebstahls. Demnach hielt sich die Geschädigte im Bereich der Sitzgelegenheiten des dortigen Aussichtspunktes auf. Die Umhängetasche hatte sie an einer Sitzbank eingehängt. Diesen Umstand nutzten der oder die Täter und entwendeten die Tasche samt Inhalt. Da zum Tatzeitpunkt reger Personenverkehr an der Örtlichkeit herrschte, bitten die ermittelnden Kolleginnen und Kollegen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07832/975920. /BALG

