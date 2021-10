Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Polizei sucht dringend Zeugen

Baden-Baden (ots)

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Zeugen, die am Samstagmittag zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich Augustaplatz verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Ein Senior war mit seinem schwarzen Audi im dortigen Bereich unterwegs, als er sich kurz vor 12:00 Uhr an einen Busfahrer im näheren Bereich wandte. Während des Gesprächs brach der Mann plötzlich zusammen und verstarb. Ob dem Vorfall eine Auseinandersetzung oder Streitigkeit vorausging, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die im oben genannten Zeitraum im Bereich Augustaplatz und der dortigen Tiefgarage Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0781/212820 in Verbindung zu setzen. Die Polizei ermittelt aktuell in alle Richtungen.

