Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Unfallauto stammt von einem unbewohnten Grundstück

Polizei sucht Hinweise

Xanten (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, um eine Unfallflucht und einen Einbruch aufzuklären.

Ein unbekannter Täter war am Mittwoch gegen 05.30 Uhr mit einem Auto auf der Gesthuyser Straße in Richtung Vynen unterwegs. In Höhe des Haagscher Weges kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem roten Honda Civic gegen einen Baum. Von dem Fahrer oder der Fahrerin fehlt jede Spur.

Das Auto stammt von einem Grundstück an der Gesthuyser Straße. Grundstück und Haus sind im Augenblick nicht bewohnt. Der Täter ist möglicherweise auch ins Haus eingebrochen und hat das Inventar im Gebäude teilweise bewegt und umgeräumt.

Vom Grundstück ist auch ein Anhänger mit dem Kennzeichen WES-QU 961 gestohlen worden.

Der Tatzeitraum des Einbruchs liegt zwischen dem 15.05.2021 und dem 23.06.2021.

Wer Hinweise zur Fahrerflucht oder zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell