Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Dank der Hilfe von drei couragierten Zeugen: Polizisten nehmen Ladendieb vorläufig fest

Dinslaken (ots)

Zwei Jugendliche und ein Polizist, der nicht im Dienst war, haben dafür gesorgt, dass ein Ladendieb vorläufig festgenommen werden konnte. Der Dieb stahl eine Packung After Shave aus einer Parfümerie an der Neustraße.

Er war einer Verkäuferin aufgefallen, als er am Mittwochnachmittag etwas aus dem Regal nahm, sich wegduckte und aus dem Geschäft rannte. Eine Kundin, die sich mit der Verkäuferin unterhielt, verfolgte den 38-Jährigen bis zur Lessingstraße.

Ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger beobachteten das und boten der Frau ihre Hilfe an. Ihnen gelang es, den Dieb auf der Althoffstraße festzuhalten. Ein Polizist, der dort in seiner Freizeit unterwegs war, unterstützte die Jugendlichen und informierte seine Kollegen. Bei der Durchsuchung des Ladendiebs entdeckten die Polizisten das After Shave. Vorläufige Tests ergaben Hinweise darauf, dass der Dieb Alkohol und Drogen konsumiert hatte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell