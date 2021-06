Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Anrufer versuchen Senioren zu betrügen

Rheinberg (ots)

In Rheinberg rufen Betrüger derzeit viele Seniorinnen und Senioren an und versuchen, an ihr Geld zu gelangen. Sie geben sich als Polizisten aus, erzählen den älteren Menschen, dass Familienangebhörige einen schweren Unfall verursacht hätten und nur gegen eine Kaution einer Strafe entgehen können. Eine weitere bekannte Masche der Betrüger: In der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und die Polizei müsse Wertgegenstände oder Geld abholen, damit sie nicht gestohlen werden können.

Die Polizei warnt: Bürger sollten niemals Geld an Fremde übergeben. Um zu kontrollieren, ob es sich wirklich um Familienangehörige handelt, sollten die Angerufenen Angehörige selbstständig anrufen. Darüber hinaus holt die Polizei keine Wertsachen oder Geld ab, um sie zu verwahren und gegen Diebstahl zu schützen.

Betroffene sollen über den Notruf 110 die Polizei informieren.

