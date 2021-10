Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Freistett - Mülltonnen in Brand, Zeugen gesucht

Freistett (ots)

Mehrere Mülltonnen gerieten am Montagnachmittag gegen 17.45 Uhr an der Stadthalle in Brand. Das Feuer griff auf den Unterstand der Mülltonnen über. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Wie die Mülltonnen in Brand gerieten, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rheinau unter der Telefonnummer 07844 91149-0 zu melden.

