Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro hat ein Autofahrer zu beklagen, der seinen Opel am Donnerstagmorgen um 10 Uhr am Straßenrand der Mozartstraße parkte. Als er am Freitag gegen 10.40 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Fahrzeugseite fest. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 beim Polizeirevier Kehl zu melden.

/jv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell