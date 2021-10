Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Schuttern - Gefährliche Körperverletzung

Friesenheim (ots)

Ein Nachbarschaftsstreift ist am Donnerstagabend in der Klosterstraße eskaliert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlug der 53 Jahre alte Tatverdächtige gegen 19.40 Uhr mit einer Holzlatte in Richtung seines 74-jährigen Nachbarn. Dieser wollte sich schützen und zog sich eine Verletzung am Unterarm zu. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen ins Ortenau Klinikum verbracht werden. Den vermeintlichen Übeltäter erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

/pk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell