POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.11.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Beim Abbiegen stehengeblieben

Trotz Gegenverkehr ist eine 25-Jährige am Montagnachmittag in Lauda-Königshofen mit ihrem Auto abgebogen. Zuvor war die Frau auf der Bundesstraße 290 von Lauda-Königshofen kommend in Fahrtrichtung Unterbalbach unterwegs. Auf Höhe der Deubacher Straße befuhr sie gegen 17.30 Uhr die Linksabbiegerspur, um in die Deubacher Straße zu gelangen. Dann leitete sie das Abbiegemanöver ein. Als der vor ihr befindliche Pkw verkehrsbedingt zum Stehen kam, stockte der Verkehr und die junge Frau befand sich mit dem Heck ihres Wagens noch auf der Hauptstraße. Das entgegenkommende Fahrzeug eines 77-Jährigen kollidierte mit dem Hindernis. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Wertheim: Mit Stein auf Mann geworfen

Ein 31-Jähriger hat am Montagmittag in Wertheim randaliert und einen 24-Jährigen mit eine Stein beworfen. Zeugen hatten die Einsatzkräfte verständigt, da der Mann gegen 13.45 Uhr in der Bahnhofstraße mit seinem Verhalten auffiel. Beim Eintreffen der Polizei stand der polizeibekannte 31-Jährige oberkörperfrei mitten auf der Straße und befand sich in einer verbalen Auseinandersetzung mit dem 24-Jährigen. Aus nicht bekannten Gründen war es bereits zuvor im angrenzenden Ärztehaus zu Streitigkeiten zwischen den beiden Beteiligten gekommen. Offenbar war der 31-Jährige dem Mann und dessen Frau dann zu deren PKW gefolgt. Dort warf er mit einem aufgehobenen Stein nach dem 24-Jährigen und wollte im Anschluss noch mit einem Fahrradständer auf den Kontrahenten losgehen, was jedoch misslang. Zur Klärung der Lage nahmen die Polizeibeamten den 31-Jährigen vorläufig fest. Ein Rettungsdienst kam vor Ort und untersuchte den 24-Jährigen. Dieser war leicht verletzt. Der 31-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

