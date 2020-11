Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.11.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: E-Klasse auf dem Dach

Zwei Personen wurden bei einem Unfall am Montagnachmittag bei Heilbronn-Klingenberg verletzt. Ein 82-Jähriger war gegen 13.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Leingartener Straße unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Klingenberg verlor der Senior die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab. Die E-Klasse geriet in einen Straßengraben, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und von Rettungskräften versorgt. Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

