Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Reifen an zwei Autos zerstochen

Aalen (ots)

Im Buckelgartenweg wurden in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh an zwei Autos die Reifen zerstochen. Wer in der vergangenen Nacht in der Nähe verdächtige Personen bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Aalen, unter 07361/5240, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell