Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Linz am Rhein (ots)

Am späten Dienstagabend kontrollierten Beamte der Linzer Polizeiinspektion einen Pkw-Fahrer auf der B 42 in Linz. Der 33-jährige Fahrer aus Linz konnte zwar eine kosovarische Fahrerlaubnis vorzeigen, die jedoch, aufgrund seines dauerhaften Aufenthaltes in der BRD, nach geltendem Fahrerlaubnisrecht keine Gültigkeit mehr hat. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

