Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfallflucht am Gambacher Kreuz + Graffiti-Schmierereien in Ober-Hörgern + Randale an Groß-Karbener Bushaltestelle

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 09.08.2021

+++

A5 bei Münzenberg: Unfallflucht am Gambacher Kreuz

Auf der A5 kam es bereits am vergangenen Mittwochmorgen (04.08.2021) zu einer Verkehrsunfallflucht am Gambacher Kreuz, in deren Rahmen ein Peugeot Boxer beschädigt wurde. Gegen 07.20 Uhr war der 21-jährige Peugeot-Fahrer auf der A5 in Richtung Kassel unterwegs und wollte am Gambacher Kreuz weiter auf die A45 in Richtung Dortmund. Dazu befuhr er den linken von zwei Fahrstreifen. Dort touchierte ihn ein auf der rechten Spur fahrender, blauer Sattelzug, sodass der 21-Jährige nach links ausweichen wollte und sich dabei an einem Verkehrsschild den linken Außenspiegel abriss. Der andere Fahrzeugführer fuhr scheinbar unbehelligt weiter.

Die mittelhessische Autobahnpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06033/7043-5010 zu melden.

+++

Münzenberg: Graffiti-Schmierereien in Ober-Hörgern

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Ober-Hörgern zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Unter anderem traf es die Fassade eines Wohnhauses in der Bergstraße, in der Gambacher Straße einen nahezu neuen Pferdeanhänger, sowie in der Verlängerung der Lerchengasse einen Gartenzaun, die Außenwand einer Scheune sowie einen landwirtschaftlichen Anhänger und eine Transportkiste. In allen Fällen war mit schwarzer Lacksprühfarbe eine Buchstabenkombination gesprayt worden.

Die Polizei in Butzbach ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu den Taten unter 06033/70430. Wem waren in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen an den genannten Örtlichkeiten aufgefallen? Wer hatte die Taten beobachten können? Wer kann anderweitige Hinweise geben?

+++

Karben: Randale an Groß-Karbener Bushaltestelle

Sachschäden in Höhe mehrerer Tausend Euro verursachten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der am Groß-Karbener Rathausplatz. Vermutlich mittels Pflastersteinen war das Glas der dortigen Bushaltestelle eingeworfen und das Haltestellenschild aus der Verankerung gerissen worden. Auch ein dort aufgestellter Mülleimer wurde demoliert. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06101/5460-0 zu melden.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell