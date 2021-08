Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Florstadt: Kunde rastet aus

Friedberg (ots)

Bitte beachten:

Die zuvor übersandte Meldung enthielt keine Angaben zum Ort des Geschehens. Anbei die aktualisierte Version:

Florstadt: Kunde rastet aus

Zu einer heftigen Reaktion eines Kunden führte am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in der Frankfurter Straße in Nieder-Mockstadt der Hinweis des Personals, die vorgeschriebene Mundnasenbedeckung richtig aufzusetzen.

Der als etwa 45 Jahre alter Mann mit kurzen, graublonden Haaren und auffälligen Tränensäcken unter den Augen beschriebene Unbekannte soll einem Angestellten daraufhin Schläge angedroht haben, weshalb man ihn des Geschäftes verwies. Auf dem Supermarktparkplatz beleidigte er eine Zeugin, schlug ihr das Handy aus der Hand und warf ihren Einkaufswagen um. Auch ein Werbeschild schleuderte er in die Luft, welches durch den folgenden Aufprall beschädigt wurde. Schließlich stieg der Unbekannte, der schwarze Motorradkleidung getragen haben soll, auf ein Kraftrad und fuhr davon.

Nun ermittelt die Polizei und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Tobias Kremp

Pressesprecher

