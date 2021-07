Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Holdorf

A1: Kleintransporter kam von der Fahrbahn ab

Holdorf (ots)

Auf der Richtungsfahrbahn Bremen, etwa 1000 m vor der Anschlussstelle Holdorf, ereignete sich am Montagabend ein Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter. Um 21:07 Uhr war ein 52-jähriger Mann aus Neumünster mit seinem Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Außenschutzplanke geraten, letztlich kam sein Iveco auf dem Grünstreifen zum Stehen. Ersthelfer fanden den 52-Jährigen am Steuer ohne Bewusstsein vor. Der Verunfallte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Beim eigentlichen Unfall blieb der Mann unverletzt. Am Kleintransporter und mehr als zwei Dutzend Elementen der Außenschutzplanke entstanden Sachschäden.

