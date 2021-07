Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: Stauende übersehen - eine Leichtverletzte

Gehrde (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montag (14:05 Uhr) ein Traktor auf der B214 zwischen Holdorfer Chaussee und Gehrde in Brand. Das landwirtschaftliche Fahrzeug stoppte und hinter ihm bildete sich ein Stau. Eine 28-jährige Frau aus Damme bemerkte das Stauende vor sich zu spät und fuhr auf einen Sattelzug hinten auf. An ihrem Mercedes entstand ein Totalschaden, der Sattelauflieger wurde leicht beschädigt. Die Frau kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 23-jährige Lkw-Fahrer aus Bersenbrück blieb bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt. Der kaputte Mercedes wurde abgeschleppt. Durch den Fahrzeugbrand und den Verkehrsunfall kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße.

