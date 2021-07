Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Einbruch in Rohbau

Fürstenau (ots)

In der Straße Buten Porten brachen Unbekannte zwischen Freitagmittag (13 Uhr) und Montagmorgen (07.30 Uhr) in den Rohbau eines Alten- und Pflegeheimes ein. Der oder die Täter gelangten über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Gebäude und stahlen Handwerkszubehör. Weiterhin brachen sie einen Baucontainer auf und entwendeten aus diesem Werkzeuge. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

