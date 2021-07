Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Pkw-Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Hasbergen (ots)

Nach wiederholten Sachbeschädigungen in der Schulstraße suchen die Ermittler der Polizei Hasbergen Zeugen. An den vergangenen Wochenenden schlugen der oder die Täter jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag zu und zerstachen an abgestellten Fahrzeugen die Reifen. Die letzte Tat ereignete sich zwischen dem 04.07.2021, 21 Uhr, und dem 05.07.2021, 08 Uhr. Dabei machten sich Unbekannte an einem schwarzen BMW zu schaffen, der vor einem Mehrfamilienhaus am Fahrbahnrand abgestellt worden war. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Hasbergen, Telefon 05405/895440.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell