Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher nahmen Briefmarken mit

Osnabrück (ots)

Ein Ausbildungszentrum in der Straße Öwer de Hase geriet in der Zeit von Freitagmittag (14 Uhr) bis Montagmorgen (07.15 Uhr) ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter hebelten eine Seitentür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Innern des Gebäudes brachen sie in ein Verwaltungsbüro ein, öffneten gewaltsam mehrere Schränke und stahlen Briefmarken. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell