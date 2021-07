Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Turnhalle von Einbrechern heimgesucht

Bad Laer (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr, die alte Turnhalle in der Straße "An der Turnhalle". Der oder die Täter machten sich an den Sportgeräten zu schaffen und beschmierten einen Schrank. Weiterhin brachen sie einen Kühlschrank auf, verzehrten die darin befindlichen Lebensmittel und verteilten den Müll in der gesamten Turnhalle. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen, Telefon 05421/921390.

