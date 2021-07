Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Bürokomplex

Osnabrück (ots)

In der Großen Hamkenstraße, zwischen dem Neumarkt und dem Kamp, brachen Unbekannte in der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Montag, 09.25 Uhr, in einen Bürokomplex ein. Dort machten sich die Einbrecher gewaltsam an dem Mobiliar zu schaffen, durchwühlten dieses und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 bei der Osnabrücker Polizei.

