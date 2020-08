Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Tragischer Unfall am Haltepunkt Niederweimar - Junge Frau von Zug erfasst

Kassel, Niederweimar (ots)

Am Montagabend ereignete sich am Bahnhaltepunkt Niederweimar ein tragischer Unfall, bei dem eine junge Frau zu Tode kam. Die 22-Jährige,ihre 24-jährige Schwester und eine ebenfalls 22-jährige Freundin waren gegen 19:15 Uhr mit der Regionalbahn aus Frankfurt am Main in Niederweimar angekommen. Als die drei Frauen hinter der Regionalbahn die Gleise überqueren wollten, um in den Ort zu gelangen, übersahen sie offenbar eine durchfahrende Zugeinheit. Während sich die beiden anderen Mädchen noch retten konnten, wurde die 22-Jährige vom Zug erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Ihre beiden Begleiterinnen und der Triebfahrzeugführer des Unfallzuges mussten vor Ort durch Notfall-Seelsorger betreut werden.Die Strecke blieb bis 23 Uhr komplett gesperrt.

Weitere Auskünfte erteilt das Polizeipräsidium Mittelhessen, das auch die Ermittlungen übernommen hat.

