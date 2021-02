Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unbekannte brechen in Pfarrhaus ein

Zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr sind gestern Morgen (31.01.2021) Unbekannte in der Weinstraße in das Pfarrheim eingestiegen, indem sie eine Fensterscheibe eines Büros einschlugen und sich so Zugang verschafften. Mehrere Schränke und Schubladen wurden durchwühlt. Ersten Ermittlungen wurden Bargeld sowie ein Laptop entwendet. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei knapp 1000.- Euro liegen. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter 06341 2870 entgegen.

