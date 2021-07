Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Heepen -

Zwei Männer schlugen am Sonntag, 11.07.2021, einen Bielefelder, der die Frage nach Drogen verneinte. Das Kriminalkommissariat 14 sucht Zeugen.

Ein 18-jähriger Bielefelder saß gegen 00:30 Uhr zusammen mit einem Freund auf einer Bank an der Straße Am Krügerhof. Zwei Unbekannte traten an die Bank heran und fragten nach Marihuana. Auf die Verneinung schlugen und traten sie den 18-Jährigen und flüchteten.

Das Opfer beschrieb den hinzugerufenen Polizisten die Täter als 20 bis 25 Jahre alt. Ein Täter hatte eine dunklere Hautfarbe, war 190 cm bis 200 cm groß und schwarz gekleidet. Der Zweite hatte eine hellere Hautfarbe, war 175 cm bis 185 cm groß, trug eine Brille und ein Base Cap.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

