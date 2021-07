Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall: Von Zwei Betrunken will keiner gefahren sein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2 -Herford -Vlotho -

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag, 11.07.2021, in der Ausfahrt der A 2 mussten gleich zwei betrunkene PKW-Insassen zur Blutprobe.

Der Fahrer eines PKW Audi befuhr gegen 21:15 Uhr die A 2 in Richtung Dortmund. In der Kurve der Ausfahrt der Anschlussstelle Vlotho West fuhr der Fahrer geradeaus, von der Fahrbahn in den Grünstreifen, über die Fahrbahn der Auffahrt Vlotho West, über die dortige Schutzplanke und schließlich kam der Audi in dem Grünstreifen neben der Auffahrt zum Stehen.

Eine vorbeifahrende PKW-Fahrerin rief die Polizei und meldete den Unfall. Beim Eintreffen des Streifenwagens standen bereits beide Audi-Insassen, die bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten, neben dem Fahrzeug. Sowohl der 28-Jährige wie auch der 26-Jährige aus Bad Oeynhausen behaupteten, nicht gefahren zu sein. Die Polizisten bemerkten Alkoholgeruch in dem Atem beider Männer und führten Alkohol-Tests durch, die positiv verliefen. Zwei Rettungswagen brachten die Angetrunkenen zur Behandlung sowie zur Blutprobe in ein Krankenhaus.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppwagen transportierte ihn ab. Die Auffahrt war während der Unfallaufnahme und Bergung für circa 1 Stunde gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16000 Euro.

Strafverfahren gegen den 26-Jährigen und den 28-Jährigen wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses sowie Fahren ohne Führerschein sind eingeleitet.

