Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Unfall am Überweg

An einem Fußgängerüberweg ereignete sich am Donnerstag gegen 8 Uhr ein Auffahrunfall. Eine 47-jährige Ford-Lenkerin hielt dort an, um einer Person, die auch einen Hund an langer Leine bei sich führte, das Queren zu ermöglichen. Diese Situation erkannte ein nachfolgender 27-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr mit seinem Pkw Hyundai dem stehenden Pkw hinten auf. Die Insassen blieben unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden, der auf 2000 Euro beziffert wurde.

Schorndorf: Auffahrunfall

Ein 24-jähriger Fahrer eines VW Transporters befuhr am Donnerstag gegen 10.35 Uhr die L 1147 in Richtung Schorndorf, als er bei Oberberken an einer Einmündung das verkehrsbedingte Anhalten eines vorausfahrenden Autofahrers zu spät bemerkte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw Mitsubishi auf. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Die Insassen wurden beim Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell