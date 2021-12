Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei - Tatverdächtiger wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen in Haft

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Seit Juli 2021 ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Waiblingen gegen einen 53-jährigen ehrenamtlichen Sporttrainer u.a. wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen. Bei den mutmaßlich Geschädigten handelt es sich um Kinder und Jugendliche, mit denen er in seiner Funktion als Sportjugendtrainer in Vereinen Kontakt hatte oder diese betreute. Gegen den Tatverdächtigen wurde zwischenzeitlich ein Haftbefehl erlassen.

Zu Beginn des Ermittlungsverfahrens hatte sich ein zwischenzeitlich erwachsener mutmaßlich Geschädigter der Polizei anvertraut. Im Zuge der daraufhin geführten Ermittlungen konnte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Durchsuchungsbeschluss erwirken. Dabei wurde von der Polizei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Nach dessen Auswertung konnten zwischenzeitlich weitere mutmaßlich Geschädigte ermittelt und polizeilich vernommen werden. Dem 53-jährigen deutschen Tatverdächtigen werden nach dem derzeitigen Ermittlungsstand u.a. mehrere hundert Taten des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in den Jahren 2006 bis 2021 sowie der Besitz von kinderpornografischen Schriften vorgeworfen. Der Tatverdächtige wurde am 29. November 2021 per Haftbefehl festgenommen und tags darauf bei Gericht vorgeführt. Eine Haftrichterin setzte den bereits zuvor erlassenen Haftbefehl in Vollzug, sodass sich der Mann seitdem in Untersuchungshaft befindet. Die Ermittlungen dauern an.

