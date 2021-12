Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und medizinischer Notfall auf der Autobahn

Aalen (ots)

xKirchberg an der Jagst: PKW kommt von Fahrbahn ab

Eine 42-Jährige war am Mittwoch gegen 22:20 mit ihrem BMW auf der L1041 unterwegs, als sie in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte sie mit einer Warnbake. An dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Schrozberg: Vorfahrt missachtet

Ein 61 Jahre alter Dacia-Lenker befuhr am Mittwoch gegen 19:00 Uhr den Zeller Weg und wollte hier in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden VW eines 28-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Am Mittwoch gegen 9:00 Uhr wollte ein 56 Jahre alter Renault-Fahrer auf dem Parkplatz eines Sportvereins in der Straße Mühlsteige rückwärts ausparken. Dabei übersah de Renault-Fahrer einen hinter seinem PKW geparkten VW und fuhr auf diesen auf. Es entstand Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro.

Braunsbach: PKW kommt von Straße ab

Gegen 11:00 Uhr am Mittwoch war eine Mitsubishi-Fahrerin auf der L2218 von Bühlerzimmern in Richtung Cröffelbach unterwegs. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug ins Rutschen und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Der Mitsubishi war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Medizinischer Notfall auf Autobahn

Einem Zeugen fiel am Mittwoch kurz vor 10:00 Uhr auf der Autobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Kirchberg an der Jagst und der Anschlussstelle Crailsheim ein BMW auf, welcher in Schlangenlinien fuhr und beinahe mehrere Unfälle verursachte. Auf die Haltesignale einer ersten Streife reagierte der Fahrer zunächst nicht. Erst unter Einsatz mehrerer Streifenwagen gelang es den PKW auf dem Parkplatz Reußenberg anzuhalten. Bei dem 73-jährigen Fahrer lag offenbar ein internistischer Notfall vor, weshalb umgehend Rettungskräfte angefordert wurden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell