Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug entwendet - Kerze angezündet und eingeschlafen - Reifen zerstochen - In Kellerraum eingebrochen - 72-Jährige betrogen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: 4000 Euro Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall, der sich an der Einmündung Hegelstraße / Alte Heidenheimer Straße ereignete, entstand am Donnerstagmorgen gegen 05.40 Uhr ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Mit seinem Fiat fuhr ein 21-Jähriger auf den verkehrsbedingt anhaltenden VW eines 32-Jährigen auf. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeug entwendet

Zwischen 2 Uhr und 5 Uhr am Donnerstagmorgen entwendeten Unbekannte einen Mercedes Benz, der in der Martin-Knoller-Straße abgestellt war. Das Fahrzeug, welches einen Wert von rund 22.000 Euro hat, war in einer Hofeinfahrt abgestellt. Hinweise auf die Diebe bzw. den Verbleib des entwendeten Fahrzeuges nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Kerze angezündet und eingeschlafen

Mit 10 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr zu einem Brand in die Untere Wöhrstraße aus. Dort hatte ein 41-Jähriger am Abend eine Kerze angezündet und war dann - eigenen Angaben zufolge - eingeschlafen. Als er erwachte und den Brand bemerkte, versuchte er das Feuer mit einer Bettdecke zu löschen, wobei auch diese anfing zu kokeln. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt; der 41-Jährige wurde vor Ort von einem Notarzt untersucht.

Aalen: Reifen zerstochen

Bereits am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr zerstach ein bislang Unbekannter alle vier Reifen eines VW, welcher in der Parkstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Aalen, das in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen hat, bittet unter Tel.: 07361/5240 um sachdienliche Hinweise.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Von der Aalener Brezel kommend, fuhr eine 25-Jährige am Mittwochabend gegen 19 Uhr mit ihrem Citroen auf die B 19 in Richtung Oberkochen ab. Hierbei übersah sie den Fiat einer 24-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro entstand.

Lauchheim: Radler leicht verletzt

Schürfwunden und Prellungen zog sich ein 12-Jähriger beim Sturz von seinem Mountainbike am Mittwochnachmittag zu. Der Jugendliche stürzte auf dem Verbindungsweg zwischen Westernhofen und einer dortigen Gärtnerei. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Oberkochen: Gas- und Bremspedal verwechselt

Eine 88-Jährige befuhr am Mittwochmittag gegen 12 Uhr mit ihrem Opel Corsa den Parkplatz eines Einkaufsmarktes und wollte ihr Fahrzeug dort einparken. Hierbei verwechselte die Seniorin das Gas- mit dem Bremspedal, weshalb sie auf einen Grünstreifen und gegen ein Baumschutzgitter fuhr. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1600 Euro. Die Seniorin blieb unverletzt.

Ellwangen: 10.000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Kreisstraße 3318 Abzweigung Killingen und L 1060 in Richtung Röhlingen, missachtete ein 71-jähriger VW-Fahrer am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr einen Linienbus eines 62-jährigen Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Bopfingen: In Kellerraum eingebrochen

In der Zeit zwischen Samstagmittag 12 Uhr und Mittwochvormittag 10.30 Uhr brachen Unbekannte einen Kellerraum in der Straße Beim Altersheim auf und entwendeten daraus 4 Flaschen Reinigungsmittel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960212.

Ellwangen: Gegen ausparkendes Fahrzeug gefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochvormittag ein Sachschaden von rund 4500 Euro entstand. Gegen 10.20 Uhr parkte eine 68-Jährige ihren Ford Fiesta auf dem Marktplatz aus. Ein 83-Jähriger erkannte dies zu spät und streifte das Fahrzeug beim Vorbeifahren mit seinem VW Golf Plus.

Schwäbisch Gmünd: Wildunfall

Auf der B 29 auf Höhe des Verteilers Iggingen erfasste ein 65-Jähriger am Mittwochabend gegen 22 Uhr mit seinem Peugeot insgesamt vier die Fahrbahn querende Wildschweine. Alle vier Borstentiere überlebten den Zusammenstoß nicht. Am Fahrzeug des 65-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Leinzell: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 61-Jähriger seinen Seat am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf der Gögginger Straße anhalten. Ein 45-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem BMW auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Heubach: 72-Jährige betrogen

Im Laufe des gestrigen Mittwochs ploppte auf dem Laptop-Bildschirm einer 72-Jährigen eine Telefonnummer mit dem Hinweis auf, dass sie sich unter der Nummer bzgl. eines Problems mit ihrem Rechner melden sollte. Die 72-Jährige kam der Aufforderung nach, da ihr PC offenbar auch nicht mehr richtig funktionierte. Ihr Gesprächspartner brachte die 72-Jährige dazu, ihm - zu Lösung des Problems - Fernzugriff auf ihren Rechner zu erlauben. Auf diese Weise gelangte der Unbekannte an die Bankdaten der gutgläubigen Frau und überweis im Laufe des Tages mindesten 6600 Euro ins Ausland.

So schützen Sie sich:

1. Seriöse Unternehmen wie z.B. Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein "Servicemitarbeiter" bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben, legen Sie einfach den Hörer auf. 2. Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie z.b. Bankkonto oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus. 3. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden:

1. Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. 2. Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen. 3. Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind 4. Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können 5. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 82-Jähriger am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr mit seinem Audi einen in der Wetzgauer Straße abgestellten Ford Fiesta, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell