Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, beschädigte Gasleitung

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, welcher am Mittwochmorgen zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Oberen Brühlstraße einen dort abgestellten Audi A4 beschädigte. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300.

Rainau: Natursteine beschädigt

Zwischen Dienstagabend,19:00 Uhr und Mittwochvormittag, 9:00 Uhr beschädigte, vermutlich beim Abbiegen, ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Grabengasse Natursteine, sodass diese aus dem Boden gehoben wurden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 300-500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Bei Baggerarbeiten Gasleitung beschädigt

Am Mittwoch gegen 10:40 Uhr war ein 45-Jähriger "Am Schirenhof" mit Baggerarbeiten beschäftigt, als er eine dort verlaufende Stromleitung sowie eine Gasleitung beschädigte. Die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd konnten das Leck an der Gasleitung zügig stopfen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Tannhausen: Mit Gegenverkehr kollidiert

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 18:35 Uhr die L 1076 von Tannhausen in Richtung Bleichroden. Aufgrund von Schnee und Glätte geriet er ins Schleudern und prallte in einen entgegenkommenden Audi A5 eines 37-Jährigen. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

