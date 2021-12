Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto aufgebrochen - Münzautomat aufgebrochen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Beim Fahrstreifenwechsel Unfall verursacht

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 14:30 Uhr die Westumfahrung von der B14 kommend auf dem rechten Fahrstreifen entlang. Als er auf Höhe der Kreuzung zur Alten Bundesstraße auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen neben sich fahrenden Mercedes einer 41-Jährigen. Bei der Kollision zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, verletzt wurde niemand.

Waiblingen: Aggressiver Mann verletzt Polizist

Ein 20-jähriger Mann verständigte am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr die Polizei, nachdem er in der Tiefgarage des Remsparks von einem ihm unbekannten Mann zunächst angesprochen und schließlich daran gehindert wurde, in sein Auto einzusteigen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten verhielt sich der Mann äußerst unkooperativ und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Als der deutlich betrunkene Mann nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte, wehrte er sich, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Auch hiergegen wehrte sich der 34-Jährige massiv und verletzte einen Polizisten dabei. Zudem beleidigte er die Beamten mehrfach. Der Mann verbrachte die Nacht schließlich in der Gewahrsamszelle und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Waiblingen: Auto aufgebrochen

Durch bislang unbekannte Diebe wurde am Dienstag zwischen 19 Uhr und 20 Uhr die vordere linke Scheibe eines am Hallenbad in der Straße An der Talaue geparkten Pkw mit einem Stein eingeworfen. Aus dem Auto entwendeten die Täter eine Tasche, welche sie kurz darauf wenige Meter entfernt wieder entsorgten. Zeugenhinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Glätteunfall

Gleich drei Autos mussten nach einem Unfall am Dienstagnachmittag gegen 13:45 Uhr auf der K 1850 abgeschleppt werden. Ein 30-jähriger Mitsubishi-Fahrer fuhr die Kreisstraße in Richtung Schwaikheim entlang und kam hierbei auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schlingern. In der Folge kollidierte er zunächst mit einer entgegenkommenden 57 Jahre alten BMW-Fahrerin und anschließend mit einer 68-jährigen Smart-Fahrerin. Alle drei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Die Fahrbahn musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Plüderhausen: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 22-jähriger Audi-Fahrer fuhr am Dienstag kurz nach 13 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart entlang. Hierbei kam er auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schlingern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Sein Fahrzeug kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Glück im Unglück: Es entstand lediglich Blechschaden, der junge Mann wurde beim Unfall nicht verletzt.

Schorndorf: Glätteunfall

Rund 5000 Euro Sachschaden und ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sind die Bilanz eines glättebedingten Verkehrsunfalls am Dienstag kurz vor 14 Uhr auf der B 29 zwischen Schorndorf und Urbach. Ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr die Bundesstraße in Richtung Aalen entlang und kam hierbei auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Anschließend prallte er gegen die linke Leitplanke und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen.

Schorndorf: Münzautomat aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 12 Uhr wurde ein Staubsauger-Münzautomat an einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße aufgebrochen und aus diesem mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Glätteunfall

Eine 54 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 17:15 Uhr die Schorndorfer Straße in Richtung Ortsmitte. Hierbei kam sie aufgrund der Schneeglätte ins Rutschen und beschädigte ein Verkehrsschild. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 2500 Euro geschätzt.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht im Kreisverkehr gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen SUV fuhr am Dienstag gegen 17:40 Uhr von der Benzstraße kommend in den Kreisverkehr zur Gmünder Straße ein und kollidierte hierbei mit dem Dacia eines 30-Jährigen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Auenwald: Unfälle im Begegnungsverkehr

Auf der winterglatten Straße verlor am Dienstagmittag der Fahrer eines Omnibusses die Kontrolle. Er befuhr gegen 11.45 Uhr die K 1907 zwischen Sechselberg und Lippoldsweiler, als das Fahrzeugheck des Busses wegrutschte und damit zwei Autos im Begegnungsverkehr streifte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein weiterer Unfall ereignete sich dann nachmittags gegen 13.30 Uhr auf der K 1826 zwischen Oberbrüden und Steinbach. Eine 50-jährige Autofahrerin geriet bei Straßenglätte mit ihrem Pkw Peugeot in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und steifte einen Lkw, ehe er sich nach rechts von der Straße abkam. Der 35-jährige Lkw-Fahrer verletzte sich beim Unfall leicht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 6000 Euro.

Urbach: Glatte Hofeinfahrt

Ein Opel-Fahrer beabsichtigte am Dienstagabend 20.40 Uhr in der Mühlstraße in einer dortigen Tiefgarage einzufahren. Er musste hierzu vor dem Eingangstor anhalten und aussteigen. Auf der Gefällstrecke machte sich sein Fahrzeug infolge Glätte selbständig und rutschte gegen das Garagentor. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Welzheim: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Industriestraße Ecke Silcherstraße ereignete sich am Dienstag gegen 19 Uhr ein Unfall im Querverkehr. Eine 54-jährige Skoda-Fahrerin hatte die Vorfahrt missachtet und ist mit einer 35-jährigen Opel-Fahrerin zusammengestoßen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

