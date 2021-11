Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Fahrzeugbrand durch Heißluftföhn

Gaggenau (ots)

Die Feuerwehr Gaggenau wurde am Dienstagmorgen zu einem Fahrzeugbrand in die Wissigstraße gerufen. Kurz vor halb 10 Uhr meldete ein Nachbar einen brennenden PKW. Vor Ort konnte der Besitzer des Fords die Ursache für den Brand damit erklären, dass er sein altes Fahrzeug bei kalten Temperaturen nur starten könne, wenn er zuvor den Motorraum mit einem Heißluftföhn beheize. An diesem Morgen fing der Motorraum jedoch plötzlich an zu brennen. Mit neun Mann konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Verletzt wurde bei diesem skurrilen Startversuch niemand. /sch

