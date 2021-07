Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Turmfalke nach Bürgerhinweis gerettet

Pasewalk (ots)

Einem Falken kam die Tierliebe eines Bürgers zugute. Dieser machte einen Pasewalker Bundespolizisten auf einen offensichtlich verletzten Falken unmittelbar vor dem Haus B der BPOLI Pasewalk aufmerksam. Der Bundespolizist nahm sich der Sache an und informierte anschließend die zuständigen Stellen. Der Falke war nicht mehr flugfähig und saß benommen auf einem geparkten PKW an der Straße. Nach Rücksprache mit dem Storchenhof in Papendorf wurde eine sofortige Tierrettung organisiert. Durch Herrn Janzen vom Umweltamt wurde der Falke vorsichtig aufgenommen und fachgerecht mit Ziel Storchenhof Papendorf abtransportiert. Eine kleine Lektion in Sachen Falkenkunde gab es gleich noch dazu: Der Falke wurde zum sogenannten "Anflugopfer". Das bedeutet, er hatte sich offensichtlich mit zu geringer Anfluggeschwindigkeit - unter 130 km/h - in der Jagd aufgrund von sich daraus ergebenden Steuerungsproblemen verletzt. Wir wünschen dem kleinen Greifvogel schnelle Genesung.

