POL-OG: Baden-Baden - Tuning mit Folgen

Baden-Baden (ots)

Das auffällige Tuning an einem Mercedes hatte in der Nacht zum Dienstag gegen 1.30 Uhr die Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden auf sich gezogen. Die Beamten unterzogen den 20-jährigen Autofahrer in der Sinzheimer Straße einer Kontrolle. Nachdem sich die Ermittler den Wagen genauer angesehen hatten, stellten sie fest, dass die Höhe der Hinterachse derart verändert wurde, dass das Fahrwerk nicht mehr verkehrssicher war. Dies hatte zur Folge das die Betriebserlaubnis des PKW erlosch und sich der junge Mann mit einem Bußgeldverfahren auseinander setzen muss.

