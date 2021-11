Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Diebstahl in Geschäft

Achern (ots)

Durch ein eingeschlagenes Fenster drangen in der Zeit von Freitagabend kurz vor Mitternacht bis Montagmorgen 7:00 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Geschäft im Brachfeldweg ein. Die Täter legten mehrere Elektrogeräte zum Abtransport bereit und öffneten mehrere Büroschränke. Die Höhe des Diebesguts ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen, der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Achern unter der Telefonnummer 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen. /sch

