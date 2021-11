Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Platzverweis

Offenburg (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Montagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Okenstraße für einen Schreckmoment gesorgt. Der mutmaßlich Betrunkene hatte gegen 15 Uhr das Geschäft mit einer in seinem Rucksack verstauten Axt betreten, ohne allerdings jemanden angesprochen oder gar bedroht zu haben. Alarmierte Beamte des Polizeireviers Offenburg rückten umgehend an, kontrollierten den Amtsbekannten und erteilten ihm einen Platzverweis. Zu strafbaren Handlungen kam es jedoch nicht.

