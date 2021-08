Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Pkws gestohlen

Schleiden-Gemünd (ots)

Von einem Firmengelände auf der Kölner Straße in Schleiden-Gemünd wurden am 11.08.2021 zwei Fahrzeuge entwendet. Am Mittwoch (11.08.2021) beobachtete ein 51-jähriger Mann aus Gemünd wie einer der Pkws auf einen blauen Pritschenwagen verladen wurde. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Renault Kangoo in blau und einen Renault Kangoo in Weiß. Beide Fahrzeuge sind rundum beschädigt und waren abgemeldet.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell