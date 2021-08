Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl eines Wohnmobils

Euskirchen (ots)

Am Sonntag (15.08.2021) zwischen 12 und 23.20 Uhr kam es auf der Frauenberger Straße in Euskirchen zu einem Diebstahl eines Wohnwagens. Die 38-jährige Besitzerin aus Euskirchen gab an, das Wohnmobil ordnungsgemäß verschlossen auf dem Parkplatz abgestellt zu haben. Es handelt sich um ein weißes Mercedes Wohnmobil, mit einem blauen Querstreifen. Der Wert des Fahrzeugs liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Es wurde Strafantrag gestellt.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell