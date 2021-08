Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochsitze in Brand gesteckt

Euskirchen (ots)

Ein Unbekannter setzte am Montagmorgen (16.08.201) gegen 0.36 Uhr im Billiger Wald in Euskirchen-Billig zwei Hochsitze in Brand. Einer der Hochsitze musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es gibt Hinweise auf eine männliche Person, der sich zum Zeitraum im Billiger-Wald aufhielt. Er trug einen Rucksack und eine kurze knielange Hose mit einem hellen T-Shirt sowie einer Leuchte am Kopf.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell