Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrraddiebstahl aus Kellerraum

Euskirchen (ots)

Zwischen dem 08.08.2021 und 15.08.2021 kam es zu Fahrraddiebstählen in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Franz-Sester-Straße in Euskirchen. Die Fahrräder standen in einem gemeinschaftlichen Fahrradraum mit weiteren Bikes. Wie die Räder entwendet wurden ist unbekannt. Der Wert beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich. Es handelt sich um zwei Mountainbikes der Marke Bulls in grün, Modell Sharptail 1 Disc Unisexfahrrad MTB Hardtail 27,5 Zoll und Modell Sharptail 1 Disc Erwachsenenfahrrad MtB Hardtail 27,5 Zoll.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell