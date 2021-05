Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drogenfahrt in Dingelbe

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH/SCHELLERTEN (Lö)

Am Montag, den 17.05.21, gegen 14:35 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung des Polizeikommissariates Bad Salzdetfurth, in Schellerten/OT Dingelbe, ein VW Transporter auf. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle des 34-jährigen Fahrzeugführers aus Diekholzen wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Kokain und Amphetamin) stand. Daher wurde im Anschluß eine Blutentnahme bei dem Diekholzener angeordnet. Ferner konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann noch 2 offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft bestanden. Diese konnten jedoch gegen Entrichtung der haftbefreienden Beträge beglichen werden. Der Diekholzener muss sich nun wegen des Fahrens unter und des Besitzes von Betäubungsmitteln in einem eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

