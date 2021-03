Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall

Hergenroth *Presseerstmeldung* (ots)

Am 25.03.21, gegen 18:16 Uhr, kam es in der Ortslage Hergenroth zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Traktor mit Anhänger befuhr die Bahnhofstraße aus Richtung Halbs kommend. An der Bahnbrücke (Überführung) in Hergenroth stieß der Kranaufbau von dem Anhänger gegen das Brückenbauwerk und blieb dort hängen. Durch die Wucht des Aufpralls löste sich der Traktor von dem Gespann und im weiteren Unfallgeschehen wurde der Fahrzeugführer hinausgeschleudert. Der Fahrzeugführer erlitt dabei sehr schwere Verletzungen.

