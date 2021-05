Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Einbruch ins Schützenhaus Elze, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bur) Unbekannte Täter sind im Tatzeitraum, So. 16.05.2021, 17:00 Uhr, auf Mo. 17.05.2021, 10:45 Uhr, gewaltsam in das Schützenhaus des Schützenclubs Elze von 1861 e.V. an der alten Hannoverschen Straße in Elze eingedrungen und haben aus den Räumlichkeiten hochwertige Laptops entwendet. Den Einbruchdiebstahl zeigte am Montag Vormittag ein Verantwortlicher des Vereins bei der Polizei Elze an, die umgehend die Ermittlungen aufnahm. Der Gesamtschaden wird derzeitig auf ca. 5000 Euro geschätzt. Wer verdächtige Personen im Tatzeitraum im Bereich des Schützenhauses bemerkt hat oder sogar Angaben zu einem möglichen Tatfahrzeug machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden.

