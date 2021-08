Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Dieseldiebstahl

Weilerswist (ots)

Am Sonntagmorgen (15.08.2021) gegen 3.42 Uhr entwendeten Unbekannte auf dem Autobahn-Rastplatz Oberste Heide in Fahrtrichtung Trier circa 200 Liter Diesel aus einem Lkw. Der 38-jährige Lkw-Fahrer aus Rumänien schlief zu diesem Zeitpunkt. Ein 56-jähriger Zeuge aus Litauen befand sich zum Zeitpunkt in der Fahrerkabine des daneben abgestellten Lkw und beobachtete das Geschehen. Der Zeuge machte mit einer Taschenlampe und durch Hupen auf sich aufmerksam. Daraufhin sprühten die Unbekannten eine Art K.O.-Spray durch den Belüftungsschacht der Fahrerkabine. Der Mann schlief dadurch ein. Es gibt Hinweise auf einen schwarzen BMW mit deutschen amtlichen Kennzeichen und einem spanischen Lkw.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell